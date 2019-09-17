لضبط الأسعار والأسواق .. شاهد حملات مكبرة تنفذها مدن ومراكز أسوان

تواصل محافظة أسوان حملاتها المكبرة على قدم وساق لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق فى مختلف ربوع وأنحاء المحافظة.



ورصد " صدى البلد " جهود هذه الحملات التى يتم تنفيذها بشكل مستمر تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى كلف المسئولين بالقيام بمراجعة الإشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية بالأسواق من أجل الإطمئنان على صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالجودة العالية.



كما شدد المحافظ على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل مخالف يحاول الإضرار بصحة المواطن أو التلاعب بالأسعار ، موجهًا بأن يتم الاستمرار فى تنفيذ حملات ضبط الأسواق فى كافة أنحاء المحافظة للقضاء على العشوائية وتحقيق الإنضباط المطلوب فى الشارع الأسوانى ، بجانب التركيز على مراجعة الإشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية للإطمئنان على صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالجودة العالية.



ووجه اللواء أحمد إبراهيم أيضًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة النزول والمرور الميدانى اليومي لتطبيق منظومة المتابعة المستمرة على جميع القطاعات الخدمية وتحقيق التواصل والإلتحام المباشر بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد الحلول السريعة لتلبيتها على الوجه الأكمل.



وأوضح العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم على مدار يومين تنفيذ حملة مكبرة شاركت فيها الأجهزة المختلفة بمديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والمرافق والبيئة ، بجانب الأمن الصناعى والعاملين بمجلس المدينة.



ولفت أيمن رضا إلى أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة بيئة طبقًا لقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ، كما تم ضبط 10 منشأة تجارية ومحل بدون ترخيص وتسديد رسوم خاصة برخص المحلات ، بجانب توجيه 8 إنذارات ومحضر مخالفة لإشتراطات السلامة المهنية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر مخالفة لعدم حمل شهادة صحية طبقًا لقانون رقم 97 لسنة 1967 ، وقانون رقم 10 لسنة 1966 ، و 2 محضر مخالفة نظافة طبقًا للقانون رقم 96 لسنة 1967، علاوة على إعدام 100 كجم لحوم وأغذية مختلفة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.



فيما قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بجولة ميدانية داخل قريتي الرديسية بحرى ووادى عبادى بدأها بالمرور الميدانى على عدد من الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز البلدية بقريتى النزل ومعروف التابعة للرديسية وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء ومراقبة الأسعار وضمان توفير كافة السلع الغذائية والإستهلاكية للمواطنين بالصلاحية الكاملة والكميات الكافية.



وقد وجه العميد عبد الرحمن بسرعة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى رصدها أثناء المرور ومنها عدم وجود تراخيص لبعض المخابز ولأحد مخازن الحديد ومواد بناء.



وقام رئيس مدينة إدفو أيضًا بالمرور الميدانى بقرية وادى عبادى من أجل تفقد الموقع المقترح لإقامة نقطة إطفاء بالقرية والمزمع تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2019 /2020 ، بالإضافة إلى متابعة مستويات الأداء بمقر الوحدة المحلية للقرية والتأكد من مدى الإلتزام وإنتظام سير العمل بمختلف الإدارات والأقسام.