صاحب محل كوافير يتزعم عصابة للاتجار فى المخدرات.. ضبط 93 ألف قرص مخدر ومصنع لإنتاج الترامادول يضم مواد كيميائية وخامات وأدوات لإعداد الأقراص المخدرة.. صور

صاحب محل كوافير يتزعم عصابة للاتجار فى المخدرات

ضبط أحد المتهمين بحوزته 100 قرص مخدر من عقار الترامادول

ضبط 93 ألف قرص مخدر داخل المخزن

الداخلية تكثف جهودها لضبط المتهم الهارب

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد مروجى المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر إجرامية يقومون بالاتجار فى العقاقير المخدرة "الترامادول"، وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه، متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المتآخمة لها مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.ونجحت الأجهزة الأمنية في رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وهم كل من صاحب محل "كوافير" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، سبق اتهامه فى قضية "تبديد هارب"، ونجله مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرها قضية "سلاح بدون ترخيص"، وعاطل - مقيم بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط الثانى بالمصنع المشار إليه وضبط الثالث حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته 100 قرص مخدر من عقار الترامادول ومبلغ مالى وهاتف محمول.أسفرت عمليات تفيش المصنع عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة فى تصنيع المخدرة، حيث تم ضبط 93.850 "ثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسون قرصا من عقار الترامادل المخدر"، و3 براميل من مادة "ثيوفيللين"، وعقار لعلاج قصور الجهاز التنفسى وزنت 44.400 "أربعة وأربعون كيلو وربعمائة جرام"، وبرميل من مادة "إسيتامينوفين" عقار مسكن وخافض للحرارة وزنت 20 "عشرون كيلو جراما"، و3 براميل من مادة "بولى فاينيل بيرليدون PVP"، مسحوق يستخدم فى ربط مكونات المركبات الكيميائية، وزنت 66 "ستة وستون كيلو جراما"، و4 شيكارات من مادة "سيلورولوز" تستخدم لتماسك العجين، وزنت 81.650 "واحد وثمانون كيلو وستمائة وخمسون جراما".كما تم ضبط شيكارة لمادة "سيليكا"، تستخدم لتماسك العجين وزنت 6.450 "ستة كيلو وربعمائة وخمسون جراما"، وبرميل من عقار "باراسيتامول" مسكن وخافض للحرارة وزنت 40 "أربعون كيلو جراما"، وشيكارة عقار "كولد فرى" لعلاج نزلات البرد وزنت 17.450 "سبعة عشر كيلو وربعمائة وخمسون جراما"، وشيكارة ماغنسيوم وزنت 12.900 "اثنا عشر وتسعمائة جرام"، وكميات من مسحوق أبيض اللون "مجهول" وزنت 64.350 "أربعة وستون كيلو وثلاثمائة وخمسون جراما"، و8 ماكينات تستخدم فى التصنيع (تعبئة وتغليف – الفلترة – تجهيز – خلط – تغليف الرولات – سرفلة)، و2 جهاز (طرد مركزى – خلط صبغة)، و2 كومبورسور هواء، و2 جالون لون صناعى "أحمر" وزنت 29.750 "تسعة وعشرون كيلو وسبعمائة وخمسون جراما"، و41 رول تغليف، ميزان ديجيتال.وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بقيامهما بتجهيز وإعداد المواد الكيميائية والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وكذا ترويج مخدر "الترامادول" والعقاقير الطبية بالاشتراك مع المتهم الأول الهارب"، وجار تكثيف الجهود لضبطه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعمًا للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع.