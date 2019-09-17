الكرة الرسمية لـ مباريات دوري أبطال أوروبا .. صور

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء أولى جولات مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 بمواجهة فريق انترميلان وسلافيا براجا والتي ستقام في تمام الساعة السابعة إلى خمس دقائق في إيطاليا.





ويحل فريق برشلونة ضيفًا على منافسه فريق بوروسيا دورتموند الالماني باستاد سيجنال ادونا بارك في تمام الساعة التاسعة مساءً ويواجه فريق ليفربول منافسه فريق نابولي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة.





وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " على نشر صورة لـ كرة القدم التي ستستخدم اليوم في المباريات وعلق على الصورة، قائلا :" الطريق إلى إسطنبول سيبدأ اليوم! .. الكرة الرسمية لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 من adidas ".





ويحل فريق فالنسيا ضيف على فريق تشيلسي اليوم الثلاثاء بأولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي ستقام في ملعب ستامفورد بريدج في في تمام الساعة التاسعة مساء



