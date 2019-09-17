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رياضة

طائرة المنيا تواجه بتروجت وديا اليوم استعدادا للممتاز

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:33 م
طائرة المنيا
طائرة المنيا
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى المنيا للكرة الطائرة بقيادة إبراهيم عبدالحكم، خوض مباراة ودية أمام فريق بتروجت، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وتقام المباراة عصر اليوم الثلاثاء على صالة الشرقية للدخان أمام فريق بتروجت، وذلك خلال تواجد الفريق بمعسكر بالقاهرة لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويسعي إبراهيم عبدالحكم للوصول باللاعبين لأفضل مستوي قبل بدء المباريات الرسمية ٣٠ سبتمبر بمواجهة أمام الجيش.

كان فريق طائرة المنيا لعب ثلاث مباريات ودية حتي الآن خلال معسكره بالقاهرة، حيث فاز في لقاء وخسر لقاء وانتهي لقاؤه مع اكتوبر ٢/٢ بعدما اكتفي الفريقان بلعب أربعة أشواط فقط في تلك الودية.

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