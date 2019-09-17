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مرأة

لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:41 م
استوحى مكياجك من
استوحى مكياجك من نجمات الخليج
هاجر هانئ
اشتهرت نجمات وفنانات الخليج بمكياجهن الجذاب والملفت الذى يزيد من جمالهن و يمنحهن إطلالة فخامة وراقية مما جعلهن محط أنظار الكثير من الفتيات لإتباع صيحتهن الملفتة فى وضع المكياج.

أصبح المكياج الخليجى من أكثر الأساليب العصرية والمواكبة لصيحات الموضة، يعتمد مكياج نجمات الخليج على الألوان و الصيحات الصاخبة التى تكشف جمال الملامح، كما يختارن درجات الألوان التى تتناسب مع كل لون بشرة.

يعتمدن نجمات الخليج على وضع الآيلاينر الذى يجعل عينيك تبدو انها أوسع وأكبر، فيرتكز مكياجهن بشكل أساسي على رسومات واستخدام ظلال العيون ذات الألوان الحيادية مما يجعلها قوية والساحرة.
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور
لإطلالة مختلفة.. استوحي مكياجك من نجمات الخليج.. صور

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