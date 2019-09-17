تستهدف دعم 550 مدرسة بالمحافظات.. تعرف على مبادرة يونيسف لتطوير التعليم في مصر

استقبل المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، "برونو مايس"، ممثل منظمة اليونيسف فى مصر، يرافقه محمد إسماعيل، نائب رئيس قسم التعليم بمنطقة اليونيسيف بمصر.





يأتي ذلك فى إطار الزيارة التى قام بها ممثل منظمة اليونيسف لمحافظة الإسماعيلية؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة واليونيسف، ودعم الخطة القومية لإصلاح التعليم التى تنتهجها الدولة.





ومن جهته، أوضح "برونو مارس"، أن منظمة اليونيسف فى مصر داعم أساسي ورئيسى للدولة وأجهزتها المختلفة، وأهمها التعليم والصحة لما لها من أثر إيجابى فى بناء مجتمعات دولية قادرة على إيجاد فرص للتفاهم والتقارب.





وأكد أن هذه الزيارة تستهدف ضمن برنامج يضم 3 محافظات تشمل محافظتى شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، حيث تعد الاسماعيلية من المحافظات الجاذبة للسكان وتتمتع بصفات ومميزات تؤثر إيجابا نحو توثيق اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المقدمة لها من منظمة اليونيسف.





وأشار إلى أن اتفاقية التعاون المشترك فيما بين اليونيسيف ومصر تستهدف دعم عدد 550 مدرسة بمصر منها 180 مدرسة بالاسماعيلية تستهدف تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس وتدريب المعلمين من خلال حزمة من الامدادات ومستلزمات تطوير التعليم بمصر .





وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية والدكتور عادل عثمان وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء وممثلى وفد اليونيسيف.





أكد نائب محافظ الاسماعيلية على أهمية التعاون مع منظمة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية للمساهمة فى تعزيز سبل تطوير التعليم لتحقيق نقلة نوعية أفضل، كما أكد على اهمية تعاون الجهات الحكومية و المنظمات الدولية لدعم السياسة الرشيدة للدولة نحو تطوير التعليم ووصول أنشطة التعليم للطلبة وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة للمعلم ايضا فى نفس الوقت.





وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة إمكانية استضافة المحافظة لتدريب المعلمين التابع لليونيسيف والتى تقدم ل نحو 12 ألف معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية و فى نهاية اللقاء قام رئيس وأعضاء وفد اليونسيف برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة ميدانية لمدرسة معاذ بن جبل بمركز ومدينة أبوصوير للتعرف على ما تم تنفيذه من برامج التطوير بالمدرسة كواحدة من مدارس المحافظة المستهدف تطويرها .