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منوعات

قوة العزيمة.. سيدة تعبر المانش 4 مرات متتالية خلال 54 ساعة لهذا السبب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:48 م
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن البطولة لا تقف عند الرجال فقط، وهو ما برهنت عليه سيدة متعافية من سرطان الثدى، بعدما نجحت فى عبور المانش 4 مرات متتالية ذهابًا و إيابًا بدون توقف فى 54 ساعة.

تعود التفاصيل عندما نجحت سارة توماس السباحة الأمريكية البالغة من العمر 37 عامًا فى تحطيم الرقم القياسى السابق، حيث انطلقت من ولاية كولورادو الأمريكية، لتلهم الناجيات من هذا المرض اللعين.

ولكن التعب أنهك سارة بمجرد وصولها شاطئ دوفر على الساحل الجنوبي البريطانى، بسبب احتقان في الحلق بفعل كمية المياه المالحة الضخمة التى تسللت داخل فمها.

يذكر أن السباحة الأمريكية قطعت مسافة 210 كيلومتر، وبمجرد وصولها قالت:"لا أصدق أننى فعلت ذلك".

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