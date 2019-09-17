محمد صلاح يقود كتيبة ليفربول النارية أمام نابولي في رحلة الدفاع عن دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لملاقاة نادي نابولي الإيطالي، في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.





يذكر أن ليفربول يدخل البطولة بصفته حاملًا اللقب النسخة الماضية، الذي توج به بعد فوزه على مواطنه توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية.





ويدخل المصري محمد صلاح أساسيًا.





التشكيل :





في حراسة المرمى: أدريان





خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون





خط الوسط: فابينيو -جوردان هندرسون-ميلنر





خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو



