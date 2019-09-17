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رياضة

الهلال يواجه السد في نصف نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك الاتحاد .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:06 م
غوميز أمام الاتحاد
غوميز أمام الاتحاد في صورة أرشيفية
أحمد هاني
قلب فريق الهلال الطاولة على مضيفه الاتحاد ويتأهل إلى نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إياب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

كان زياد الصحفى قد تقدم للاتحاد فى الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة خدعت دفاع وحارس الهلال، فيما جاء هدف التعادل لصالح الهلال عبر كاريو قبل نهاية الشوط الأول بدقائق .

هدف الهلال الثاني جاء عبر سالم الدوسري فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء، لتصبح النتيجة تقدم الهلال 2 - 1.

قبل أن يحرز جيوفينكو الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بعشر دقائق .

وسيلتقي الهلال في الدور نصف النهائي، مع فريق السد القطرى الذى تخطى عقبة النصر السعودى ، بنتيجة 3-4.

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