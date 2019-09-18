توفيق عكاشة: أسافر للسياحة.. وأحب الطعام المغربي.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يسافر كثيرًا للسياحة، مضيفا: "سافرت إلى المغرب ودبي وسويسرا وإيطاليا للسياحة، وكنت سعيداً بزيارتي إلى أبو ظبي ودبي والمغرب ".





وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" حبيت المغرب لأنها قامت بإعادة بناء الإقتصاد المغربي وصياغة الفلسفة الاقتصادية المغربية، إضافة إلى آداب وأخلاقيات الشعب المغربي".



