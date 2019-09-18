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توك شو

توفيق عكاشة: أسافر للسياحة.. وأحب الطعام المغربي.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:16 ص
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يسافر كثيرًا للسياحة، مضيفا: "سافرت إلى المغرب ودبي وسويسرا وإيطاليا للسياحة، وكنت سعيداً بزيارتي إلى أبو ظبي ودبي والمغرب ".

وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" حبيت المغرب لأنها قامت بإعادة بناء الإقتصاد المغربي وصياغة الفلسفة الاقتصادية المغربية، إضافة إلى آداب وأخلاقيات الشعب المغربي".

وتابع توفيق عكاشة:" أحب الطعام المغربي، وأثناء تواجدي في المغرب في أحد الأيام شعرت بالتعب ونزلت والتقيت بأحد عمال النظافة وسألته عن مكان اقرب صيدلية واتصل بغرفة عمليات البلدية وأرشدني لأقرب صيدلية".

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