توفيق عكاشة: أنا طباخ ممتاز وبعرف أعمل بيكاتا بالمشروم وجلاش باللحمة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن صفة الكرم منتشرة بين أهالي الشرقية، مضيفا:" والدتي ربتنا وعلمتنا على عدم رد السائل ولو كان من ركاب الخيل".



وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" أنا طباخ ممتاز ولسه عامل عزومة لمجموعة من الأصدقاء بالكامل".



وتابع توفيق عكاشة:" طبخت شوربة عدس وبيكاتا ولحمة مشوية ومحاشي وجلاش باللحمة المفرومة، وأنا توليت طبخ كل اصناف الطعام في تلك العزومة".

