توفيق عكاشة: أنا طباخ ممتاز وبعرف أعمل بيكاتا بالمشروم وجلاش باللحمة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن صفة الكرم منتشرة بين أهالي الشرقية، مضيفا:" والدتي ربتنا وعلمتنا على عدم رد السائل ولو كان من ركاب الخيل".
وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" أنا طباخ ممتاز ولسه عامل عزومة لمجموعة من الأصدقاء بالكامل".
وتابع توفيق عكاشة:" طبخت شوربة عدس وبيكاتا ولحمة مشوية ومحاشي وجلاش باللحمة المفرومة، وأنا توليت طبخ كل اصناف الطعام في تلك العزومة".
وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" أنا طباخ ممتاز ولسه عامل عزومة لمجموعة من الأصدقاء بالكامل".
وتابع توفيق عكاشة:" طبخت شوربة عدس وبيكاتا ولحمة مشوية ومحاشي وجلاش باللحمة المفرومة، وأنا توليت طبخ كل اصناف الطعام في تلك العزومة".