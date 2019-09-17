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توك شو

توفيق عكاشة: أنا طباخ ممتاز وبعرف أعمل بيكاتا بالمشروم وجلاش باللحمة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:16 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن صفة الكرم منتشرة بين أهالي الشرقية، مضيفا:" والدتي ربتنا وعلمتنا على عدم رد السائل ولو كان من ركاب الخيل".

وأضاف توفيق عكاشة في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" أنا طباخ ممتاز ولسه عامل عزومة لمجموعة من الأصدقاء بالكامل".

وتابع توفيق عكاشة:" طبخت شوربة عدس وبيكاتا ولحمة مشوية ومحاشي وجلاش باللحمة المفرومة، وأنا توليت طبخ كل اصناف الطعام في تلك العزومة".

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