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أخبار البلد

لتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج.. السفير المصري يلتقي رئيس شركة ريتر السويسرية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:48 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
محمد وديع ومحمود نوفل
التقى السفير هشام سيف الدين، سفير جمهورية مصر العربية في برن، مع "نوربرت كلابر" رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة ريتر، وكذا "كارستن ليسكه"، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الشركة في مدينة فنترتور بسويسرا.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاتفاق الذي تم توقيعه بهدف تطوير قطاع المنسوجات في مصر بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة ريتر السويسرية “Rieter” لصناعة وتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج.

وبحث السفير سيف الدين مع مسئولي الشركة سبل المضي قدمًا في سبيل تنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركة القابضة في مصر، منوهًا بحرص القيادة السياسية في مصر على تطوير منظومة الغزل والنسيج بشكل شامل، واستعادة مكانة مصر في مجال صناعة المنسوجات على الصعيد العالمي، لما تتمتع به مصر من سمعة عالمية في هذا المجال.

وتناول السفير المصري مع مسئولي الشركة السويسرية سبل رفع كفاءة المهندسين والعاملين المصريين في مجال الغزل والنسيج، من خلال توفير أحدث برامج التدريب.

وقام السفير سيف الدين بجولة تفقدية في مصانع الشركة، وذلك للتعرف على أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في مجال صناعة الغزل والنسيج، نظرًا لما تتمتع به الشركة من تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال.

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