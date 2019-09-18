توفيق عبد الحميد كشف سبب ابتعاده عن الشاشة لسنوات طويلة

قال الفنان توفيق عبد الحميد، إن المخرج وحيد حامد، أكد له أنه لا يليق فى الأدوار الشريرة، وذلك بعد ظهوري فى أدوار كثيرة حامل الشخصية الطيبة .



وأضاف الفنان توفيق عبد الحميد خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه ابتعد عن الفن لمدة 10 سنوات لأن الأدوار التى كانت تعرض ليه لا تليق به وكانت أدوار طيبة.



وتابع الفنان توفيق عبد الحميد:" انا مكنتش عايز الناس تتعود عليا فى دور معين ونمط واحد و تزهق مني" .



وأكمل الفنان توفيق عبد الحميد:" أن مسلسل كناريا وشركاه الذى تم عمله فى 2003 مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي جعلنى لا اقوم بأدوار شريرة، لانى فى هذا المسلسل كنت اجسد الشخصية الشريرة و الفيشاوي كان يجسد الشخصية الطيبة" .



وبعد سنوات من الغياب عن الظهور الفنى والإعلامى، حل الفنان توفيق عبد الحميد ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، وتناول الحوار جوانب عديدة في مسيرة "عبد الحميد" المهنية والشخصية، وأسباب غيابه عن الساحة الفنية منذ عام 2010، وكذلك ذكرياته فى المجال الفنى.

