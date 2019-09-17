بالأرقام.. تأثير إنتاج السعودية على سوق النفط العالمية | تفاعلي

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يعتبر النفط الخام أحد أكثر الموارد أهمية وأساسًا للحياة اليومية في جميع بلدان العالم، إذ تعد صناعة النفط واحدة من أقوى الفروع في الاقتصاد العالمي.
يتم إنتاج أكثر من أربعة مليارات طن متري من النفط في جميع أنحاء العالم سنويا.
تضخ منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث هذا الكم وتعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تتحمل كل منهما حوالي 13 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتعد روسيا ثالث أكبر منتج، حيث تنتج أكثر من 12 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في العالم.
المملكة العربية السعودية وحدها تنتج 10 % من الإنتاج العالمي للنفط المعادل لـ 99 مليون برميل يوميا.
تعد المملكة موردا عالميا أساسيا للنفط، الذي تقارب مستويات استهلاكه خلال العام الجاري 100 مليون برميل يوميا.
تصدر السعودية للأسواق الرئيسية، سواء أمريكا التي يشكل استهلاكها من النفط العالمي 21 في المئة، أو الصين التي تستحوذ على 13 في المئة، بالإضافة إلى الهند.
يوفر سوق النفط العالمي يوميا نحو مليونين و400 ألف برميل من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية.
تشكل مساهمة السعودية وحدها من هذه الطاقة الاحتياطية نحو 70 %.
السعودية موطن لنحو 298 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المثبتة في العالم، أي ما يعادل 17% من احتياطيات النفط العالمية.
السعودية تشكل وحدها نحو 12 % من صادرات النفط العالمية وفقا لإحصاء 2018 العالمي.