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أخبار البلد

فاروق الباز يحصل على جائزة المستثمر العربي باليونسكو.. صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:54 م
الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز والدكتورة جيهان جادو
سعيد العربي
انطلقت فاعليات جائزة المستثمر العربي باليونيسكو بباريس بحضور الدكتور والعالم المصري الدكتور فاروق الباز وكان في استقباله الدكتوره جيهان جادو مستشار الأمين العام التوازن بين الجنسين لجائزة المستثمر العربي.

بدأت الفاعليات بتقديم للاعلامي جورج قرداحي وبكلمه للشيخ محمد نظيم الصباح الأمين العام للجائزة والدكتور فاروق الباز والحديث عن مكانه العرب واشتراكهم مع العالم أجمع للتطوير والبناء وسط حضور مكثف من أبناء الجاليه المصريه والجاليات العربيه وأيضا الشخصيات الفرنسيه الهامه وأيضا الإعلاميين والصحفيين.

وكان على رأس المكرمين الدكتور فاروق الباز ومؤسسة مصر الخير في جائزة المستثمر العربي حيث قام الأمين العام لجائزة المستثمر العربي الدكتور محمد نظيم الصباح بتكريم الدكتور فاروق الباز ومؤسسة مصر الخير بدرع الجائزة نظرا لمجهوداتهم الكبيرة في التأثير في المجتمعات وقيامها بأعمال للانسانيه وإثراء العلم والجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية.

وفازت ايضا شركات سعوديه وتونسيه ومغربيه ومن دبي فازت بلدية دبي بجائزة المستثمر فئة الشركات . كما فازت الدكتوره فادية كيوان عن منظمة المرأة العربيه والسفير احمد الجروان عن مؤسسة التسامح للاديان.
فاروق الباز يحصل على جائزة المستثمر العربي باليونسكو.. صور
فاروق الباز يحصل على جائزة المستثمر العربي باليونسكو.. صور
فاروق الباز يحصل على جائزة المستثمر العربي باليونسكو.. صور
فاروق الباز يحصل على جائزة المستثمر العربي باليونسكو.. صور
فاروق الباز يحصل على جائزة المستثمر العربي باليونسكو.. صور

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