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أخبار العالم

محاولات عزل ترامب.. عقد أولى جلسات التحقيق في اتهامات الرئيس الأمريكي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:56 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
انطلقت الجلسة الأولى للجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، المعنية بالتحقيق في قضية إتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعطيل العدالة. 

وشهدت الجلسة حالة من الفوضى، حيث اشتبك أعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس مع كوري ليفاندوفسكي، المدير السابق لحملة ترامب، الذي رفض الإجابة عن العديد من تساؤلات اللجنة، وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. 

ووقع هذا الاشتباك عقب توجيه جيري نادلر، رئيس لجنة التحقيقات، تساؤلا إليه حول ما إذا كان قد التقى بمفرده مع الرئيس دونالد ترامب في يونيو 2017، ليجيب ليواندوسكي "هل يمكنك قراءة هذا الجزء في تقرير مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية؟ إن هذه الإجابة غير متاحة لي". 

وحاول أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس، تأجيل الجلسة عبر التصويت، إلا أنه فشلوا في ذلك، كما استمر ليفاندوفسكي في محاولة تعطيل عمل اللجنة، عبر الطلب المستمر بالاستعانة بتقرير لجنة مولر. 

وخلال استجوابه، قال ممثل جورجيا هانك جونسون: "السيد ليفاندوفسكي، أنت مثل سمكة يتم تنظيفها بملعقة- من الصعب للغاية الحصول على إجابة منك ".

وكانت مجلس النواب قد وافقت في وقت سابق على الأسس التي تسير عليها لجنة التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 


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