هاني حتحوت عن إيقاف اتحاد رفع الأثقال: فقدنا ميداليات ذهبية.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري لمدة عامين بسبب تعاطي 7 من لاعبيه للمنشطات، وحرمانه من التأهل لأوليمبياد طوكيو شيء محزن.



وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «أين رقابة اللجنة الأوليمبية على تعاطي اللاعبين للمنشطات، بالرغم من تصريحات رئيس اللجنة هشام حطب، بأن كل شيء مدروس ومعمول حسابه.. لدينا 7 لاعبين تعاطوا، في حين أن القانون يقول في حال تعاطي 3 لاعبين يتم إيقاف جميع لاعبي الاتحاد».



وأكمل هاني حتحوت: «فقدنا رياضة مهمة كانت تجلب الميداليات الذهبية لمصر، بسبب خطأ واضح، ولن نشارك في بطولة العالم».



