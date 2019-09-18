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رياضة

هاني حتحوت عن إيقاف اتحاد رفع الأثقال: فقدنا ميداليات ذهبية.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إيقاف اتحاد رفع الأثقال المصري لمدة عامين بسبب تعاطي 7 من لاعبيه للمنشطات، وحرمانه من التأهل لأوليمبياد طوكيو شيء محزن.

وأضاف هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «أين رقابة اللجنة الأوليمبية على تعاطي اللاعبين للمنشطات، بالرغم من تصريحات رئيس اللجنة هشام حطب، بأن كل شيء مدروس ومعمول حسابه.. لدينا 7 لاعبين تعاطوا، في حين أن القانون يقول في حال تعاطي 3 لاعبين يتم إيقاف جميع لاعبي الاتحاد».

وأكمل هاني حتحوت: «فقدنا رياضة مهمة كانت تجلب الميداليات الذهبية لمصر، بسبب خطأ واضح، ولن نشارك في بطولة العالم».

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