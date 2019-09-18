مجلس الشيوخ يصدق على تعيين سفير أمريكي جديد لدى الإمارات

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين رجل الأعمال جون راكولتا سفيرا لدى الإمارات.



وأيد المجلس تعيين جون راكولتا، الذي يتبرع منذ زمن بعيد للحزب الجمهوري، بأغلبية 63 صوتا مقابل 30، وسط مخاوف من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط عقب الهجوم الذي وقع يوم السبت على منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية والذي أوقف أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام.



كان الرئيس دونالد ترامب قد رشح جون راكولتا (72 عاما) للمنصب في مايو 2018، وكان المنصب شاغرا منذ استقالة الدبلوماسية المخضرمة باربرة ليف في مارس 2018.



وجون راكولتا هو الرئيس التنفيذي لشركة والبريدج للإنشاءات ومقرها ميشيجان. وقدم تبرعات كبيرة على مدى عقود لصالح الجمهوريين منها 250 ألف دولار لمراسم تنصيب ترامب، وفق ما ذكره مركز السياسات التفاعلية.



وسُئل جون راكولتا خلال جلسة التصديق على تعيينه عن أعماله في الماضي في الإمارات، وأقر في حديثه لأعضاء المجلس بأنه سيضفي على السفارة سمات مختلفة عما يمكن أن يقدمه مسؤول ذو خبرات دبلوماسية.



وجرت العادة منذ فترة طويلة على أن يعين الرؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مانحين كبارا ومؤيدين لحملاتهم كسفراء.