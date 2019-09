تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بـ10 حيل تحميه من المضادات الحيوية

تقوية مناعة الطفل فى الشتاء تعد أمر يشغل الكثير من الامهات بسبب كثرة إصابة الطفل بنزلات البرد والأنفلونزا لتساعد أجهزة المناعة لدى أطفالك على أن تكون قوية قدر الإمكان إليك أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل فى الشتاء وتعزيزها والحفاظ على صحة الأطفال طوال العام إليك أطعمة يجب تقديمها بإستمر لطفلك طوال الشتاء لحمايته من الامراض ,,



1 .. تقوية مناعة الطفل فى الشتاء باللوز



اللوز غنى بفيتامين E والمنجنيز ، وهو ثنائي قوي يعزز المناعة ويعزز نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية.



يحب أطفالي تناول اللوز بأنفسهم كوجبة خفيفة ، ولكن هناك العديد من الطرق المختلفة لدمجها في وجبات أطفالك كتقديمه مع وجبة الشوفان على الافطار ...



2.. تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالتوت



التوت يعزز بشكل طبيعي مناعة المناعة والحفاظ على صحة أطفالك طوال العام فيعد التوت مليء بمضادات الأكسدة ، والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة وتشتمل لتناول التوت مع الزبادى أو إضافة التوت لطبق سلاطة الفواه لطفلك



3) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالزبادي



الزبادى يعزز بشكل طبيعي مناعة المناعة والحفاظ على صحة أطفالك طوال العام وذلك لأن البروبيوتيك في اللبن يحفز جهاز المناعة لديك. فقط تأكد من أنك تستخدم زباديً قليل السكر أو بدون إضافة سكر ، لأن السكر له تأثير معاكس على أجهزة المناعة لدينا!



للحصول على زبادي منخفض السكر ، حاول خلط اللبن العادي مع كمية صغيرة من شراب القيقب وخلاصة الفانيليا. أحب أطفالي هذا ويحتوي على سكر أقل بكثير من زبادي الفانيليا الذي تشتريه في المتاجر. للحصول على متعة ، جرب هذا الزبدة الفورية الصحية بالفراولة والموز المجمد (في الصورة أعلاه). إذا كان أطفالك يحبون غمس الخضار ، فجرّب مزرعة الزبادي هذه ، أيضًا!



4) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالسلمون



سمك السلمون غني بالدهون أوميجا 3 هذه الدهون ليست ضرورية لتطوير الذاكرة فحسب ، بل إنها تقلل الالتهاب أيضًا ، مما يزيد من تدفق الهواء ويحمي الرئتين من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي. يشير أحدث الأبحاث أيضًا إلى أن هذه الأحماض الدهنية قد تعزز جهاز المناعة لديك عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية تعد الطريقة المفضلة لتناول السلمون هي ناجتس



5)تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبيض



أظهرت الأبحاث أنه عندما يكون الشخص يعانى من انخفاض في فيتامين (د) ، يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض .. يعد البيض هو واحد من الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي ، وتشمل أيضًا عددًا من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة ، مثل فيتامينات ب والسيلينيوم.



يصنع البيض المسلوق الصلب غداءً أو وجبة خفيفة سهلة وسريعة ، وهو ما يحبه الاطفال



6) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبروكلى



ليس سراً أن البروكلي هو القوة الغذائية. يحتوي على عدد من معززات الجهاز المناعي ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة.

يعد البروكلي مغذيًا بدرجة أكبر عندما يكون خامًا ، لذا إذا كان أطفالك لن يتناولوه بمفرده ادخليه فى أطباق الطعام المختلفة .



7) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالسبانخ



السبانخ مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز أجهزة المناعة لدينا. يحتوي على فيتامين A ، E ، C ، و K ، حمض الفوليك ، المنغنيز ، الزنك ، السيلينيوم ، والحديد. كل هذه العناصر الغذائية تعمل بطرق مختلفة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي. السبانخ يعطيك ضجة كبيرة لباكه!

أفكار للأكل:



8) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبطاطا الحلوة



تعد البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين ، حيث أظهرت الدراسات أنها تزيد من عدد خلايا الدم البيضاء وتزيد من نشاط الخلايا القاتلة. تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامين C ، وهو مُحسِّن آخر لجهاز المناعة.



9 ) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبذور



جربى تقديم البذور لاطفالك البذور ، مثل اليقطين ، وعباد الشمس ، وبذور الكتان ، لتعزيز أجهزة المناعة لديهم. من خلال تناول مجموعة واسعة من البذور ، ستحصل على فيتامين (هـ) والزنك والأحماض الدهنية أوميغا 3 ، وكلها تساعد الجهاز المناعي.



يمكنك إضافة البذور للسلاطة السلطة ، أو استخدام وجبة بذور الكتان المطحون في العصائر



10) تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالشوفان



يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان ، وهو مكون من الألياف التي تنشط الخلايا القاتلة. هذه هي الخلايا التي تحارب البكتيريا والفيروسات والمتطفلين الآخرين في أجسامنا فقط أضيفى الشوفان إلى طعام أطفالك