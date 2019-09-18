دغدغ القهوة.. شاب مخمور يقتحم مقهى بسيارته.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعا لأحد سائقي السيارات أثناء اقتحامه مقهى في الصين وهو في حالة سكر.



ويظهر في الفيديو اقتحام ذلك المتهور للمقهى وإصابة عدد من المواطنين الجالسين، ويبدو أن ذلك السائق المجنون كان في حالة سكر ولا يعي ما يحدث حوله لأن حركته كانت عشوائية للغاية.



وأثار ذلك المشهد سخرية رواد التواصل الاجتماعي، فالبعض رآه مشهدا ساخرا، ولكن على الجانب الآخر يراه البعض مشهدا جنونيا متهورا كاد ينهي حياة المواطنين.



جدير بالذكر أن السلطات تحركت بسرعة للقبض على ذلك المجنون وأحالته للتحقيق.

















