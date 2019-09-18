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تعليم

البحث العلمي تعلن عن مسابقة أفضل مقطع فيديو ابتكاري.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار، وفى السنة الثانية على التوالى عن مسابقة غير تقليدية لاختيار أفضل مقطع فيديو عن الابتكارات المجتمعية الغير تقليدية.

ودعت الأكاديمية جميع الباحثين والمبتكرين للمشاركة فى المسابقة بتصوير فيديو بطريقة شيقة مبتكرة لأى مشكلة تم حلها بطريقة مبتكرة وبسيطة، على أن لا تزيد مدته على دقيقتين من خلال تليفونهم الخاص ثم رفعها على "يوتيوب" أو أى موقع آخر لرفع الفيديوهات.

وأوضحت أنه يتم إرسال اللينك الخاص بالفيديو ووضعه داخل الاستمارة من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية علي الرابط التالي http://forms.asrt.sci.eg/photography، وذلك اعتبارًا من 14 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد للتسجيل والمشاركة فى المسابقة هو 4 أكتوبر 2019.

وسيتم مشاهدة الفيديوهات وتقييمها من جهات متخصصة واختيار أفضل فيديو وسيعرض فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 2019، وسيحصل صاحبه على مكافأة مالية والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي يومي 24-25 أكتوبر 2019 بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.

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