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أخبار العالم

السفير السعودي بالكويت: قادرون على حماية أراضينا والدفاع عن الأمة الإسلامية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، أن المملكة قادرة على حماية أراضيها والدفاع عن الأمة الإسلامية، مشيرا الى أن التضامن الذي وجدته السعودية من مختلف دول العالم بعد الهجمات الإرهابية التي طالت منشآتي نفط تابعتين لشركة (ارامكو) في خريص وابقيق، كان ملحوظا.

وقال السفير السعودي – في تصريحات صحفية – :"إن هذا التضامن العالمي مع المملكة ضد الإرهاب، جاء للمكانة التي تحظى بها السعودية دوليا؛ حيث إنها فرضت احترامها على العالم، وهذه رسالة لكل من يدعم الإرهاب ويروج له اعلاميا أو فعليا"، لافتا الى أن جميع الدول بلا استثناء، تعاني من الارهاب وتحاربه الآن.

وحول مستجدات المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وموعد استئناف إنتاج النفط فيها بعد التصريحات الإيجابية لوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الأسبوع الماضي، أعرب السفير السعودي لدى الكويت، عن تفاؤله بأجواء المباحثات التي تتم من خلال اللجان الفنية المعنية للبلدين، مشيرا الى التقدم الذي تحرزه هذه الاجتماعات التي تختص أيضا بتحديد موعد استئناف الإنتاج.

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