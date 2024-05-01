بسبب عدوانها على قطاع غزة| إسرائيل: قطع كولومبيا للعلاقات الدبلوماسية مكافأة لحماس

علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على ما قاله الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بإنه يعتز قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وزعم كاتس “سيتذكر التاريخ أن جوستافو بيترو قرر الوقوف إلى جانب أكثر الوحوش دناءة التي عرفها التاريخ على الإطلاق”.

وأضاف كاتس: “كانت العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل دافئة دائمًا، ولن يغير ذلك أي رئيس معاد للسامية مملوء بالكراهية”، مشيرًا إلى أن هذا القرار مكافأة لحماس.

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أعلن اليوم الأربعاء أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، انتقد بيترو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.