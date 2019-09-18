ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حافية القدمين .. شاهد الراقصة جوهرة في إطلالة جذابة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:33 م
جوهرة
جوهرة
قسم المرأة
نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الراقصة جوهرة بفستان طويل مفتوح ومكشوف الصدر باللون الأخضر ،وكانت حافية القدمين.

وتركت الراقصة جوهرة شعرها منسدلًا بين كتفيها ، وارتدت كثير من الأسوار باللون الدهبى والأخضر وخلخال باللون الأبيض.

وكانت ممسكة بيديها زهور باللون الفوشية ،ووضعت الميكب باللون البنى والأسود للعيون واستخدمت أحمر شفاه باللون البنى مما أعطاها إطلالته مبهرة.

Finally did this! ✅Thank you, Byblos ❤️ #jojo #johara #joharabellydancer #joharadancer #bellydance #bellydancer #love #flower #byblos #jbeil #lebanon #beirut
A post shared by 🍓💎Johara💎🍓جوهره 🍓 (@joharabellydancer) on Sep 17, 2019 at 3:01pm PDT iv>

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أسود × أبيض وحذاء شفاف.. يارا تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

بفستان اسود كالأميرات.. مي عمر بإطلالة مبهرة في مهرجان القنوات الفضائية

بـ فستان قصير.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. نرمين ماهر بإطلالة عصرية على ضفاف النيل

ترشيحاتنا

بمكياج صاخب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ المباركة والتشهير والخلع.. فنانة شهيرة تنتقم من زوجها بعد علمها بخطبته من أخرى

5 أمور تعوّذ منها رسول الله.. انتبه

بعد إصابة كيم كاردشيان به.. معلومات لا تعرفها عن التهاب المفاصل الصدفي

لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت

بعد فوزه على ليفربول .. تصريح مفاجئ لمدرب نابولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور