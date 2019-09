حافية القدمين .. شاهد الراقصة جوهرة في إطلالة جذابة

نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الراقصة جوهرة بفستان طويل مفتوح ومكشوف الصدر باللون الأخضر ،وكانت حافية القدمين.



وتركت الراقصة جوهرة شعرها منسدلًا بين كتفيها ، وارتدت كثير من الأسوار باللون الدهبى والأخضر وخلخال باللون الأبيض.



وكانت ممسكة بيديها زهور باللون الفوشية ،ووضعت الميكب باللون البنى والأسود للعيون واستخدمت أحمر شفاه باللون البنى مما أعطاها إطلالته مبهرة.



Finally did this! ✅Thank you, Byblos ❤️ #jojo #johara #joharabellydancer #joharadancer #bellydance #bellydancer #love #flower #byblos #jbeil #lebanon #beirut

