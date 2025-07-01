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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تأكيدات دولية على ضرورة وقف إطلاق النار| هل تقترب الحرب على غزة من نهايتها؟

هل تقترب الحرب على غزة من نهايتها؟
هل تقترب الحرب على غزة من نهايتها؟
ياسمين القصاص

قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة تقترب من نهايتها، وذلك في وقت أفادت فيه تقارير محلية بأن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال اليوم في القطاع قد بلغ أكثر من 100 شهيد.

وأضاف كاتس في بيان رسمي: "نحن الآن نقترب من نهاية العملية في غزة
وذلك بعد مرور أسبوع على انتهاء الحرب القصيرة التي شنتها إسرائيل ضد إيران، حسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وجدد كاتس التأكيد على أهداف إسرائيل في الحرب، والتي تتمثل في تحرير جميع المحتجزين لدى حماس، وتحقيق الهزيمة الكاملة للحركة.

ويقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه ما زالت الحرب على غزة قصف على القطاع واقتحامات وتصعيد بالضفة تعد حرب الابادة الإسرائيلية ما زالت مستمرة .

وأضاف  نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة نتيجة نفاذ الوقود.

وأشار نعمة، إلى أن تحتدم المعارك في خان يونس جنوبي القطاع بين جيش الكيان وحماس ، الحرب مستمرة حتى الآن رغم كل تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالتفاؤل لوصول لاتفاق وقف إطلاق النار دائم وتبادل الأسرى في وقت
قريب وخلال 10 أيام كما أعلنت الولايات المتحدة. 

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن توقعه التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه لم يتضح الأساس الذي استند إليه في هذا التقدير.

جهود مصرية - قطرية لتثبيت التهدئة

ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني وخفض وتيرة التصعيد، مع التشديد على أهمية الدفع بالحلول الدبلوماسية لحل النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الثلاثاء مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات في قطاع غزة.

كما أكد الوزير عبدالعاطي دعم مصر الكامل لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول الاتصال التنسيق المشترك بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإحياء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة عاجلة ودون عوائق.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير عبدالعاطي الترتيبات الجارية بشأن استضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

دعوات لتعاون دولي وإقليمي

وشدد عبدالعاطي كذلك على أهمية التزام كل من إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، داعيا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت التهدئة، بما يسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

 وأكد مجدددا ضرورة استئناف مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في إطار من الشفافية والتعاون الدولي.

وفي سياق آخر، أشادت وزيرة الخارجية الكندية بالجهود التي تبذلها مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تظل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

والجدير بالذكر، أن  استشهد 27 فلسطينيا، بينهم 11 من منتظري المساعدات وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بـ"استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين، في شارع الجرجير بجباليا البلد شمالي غزة".

وذكرت أن "7 شهداء ارتقوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم شهيد ارتقى إثر قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس".

ولفتت إلى "استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة"، منوهة إلى "إصابة عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي على شارع فتوح في حي الزيتون".

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