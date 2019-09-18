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رياضة

الاتحاد السعودي ينهي عقد خمينيز بعد الخروج من دوري أبطال آسيا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
لويس خيمينيز
لويس خيمينيز
القسم الرياضي
أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار بن عبد الله الحائلي، إنهاء التعاقد مع المحترف التشيلي لويس خمينيز، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي علي "تويتر"، إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خمينيز.

وخسر الاتحاد في المباراة التي جمعت بينه وبين الهلال السعودي أمس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال آسيا، بنتيجة 3:1، ما أدي إلي توديعه البطولة القارية.

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