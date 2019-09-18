الصحة تطلق 54 قافلة طبية مجانية بالمحافظات .. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 54 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 وحتى 30 من شهر سبتمبر الجاري.



يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.



وأوضح بيان للوزارة، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وقنا، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وبورسعيد، وأسيوط، والمنوفية، ومطروح، والسويس، وشمال سيناء.



وأضاف البيان، أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية اليوم وغدًا في مناطق ناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والعطوانى مركز ادفو شرق محافظة أسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وبنجر 6 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والباز مركز الزرقا محافظة دمياط، ووحدة شندورة مركز حي الجناين محافظة السويس، وجزيرة دندرة محافظة قنا، والسلامونى مركز اخميم محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والبعالوة الكبرى مركز التل الكبير محافظة الاسماعيلية، وطنسا بنى مالو مركز ببا محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة صافور مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر نفسه.



ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية في يومي 20و21 من الشهر الجاري بمناطق عزبة عبد الصمد مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وواديى الشرفا 1 و2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والوكالة مركز شربين محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى بمناطق سنور مركز بني سويف، وابودراز مركز فوة محافظة كفر الشيخ، والسيوف مركز شرق محافظة الاسكندرية، وم عبد الحميد مركز اطسا محافظة الفيوم، والطليحات مركز جهينة محافظة سوهاج، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وذلك في يومي 21 و22 من الشهر الجاري.



وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 22 و23 من شهر سبتمبر في منطقتي مركز شباب عزبة النصر بالبساتين محافظة القاهرة، وعنيبة مركز نصر النوبة محافظة اسوان، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية اخرى في مناطق كوم عزيزة مركز ابوحمص محافظة البحيرة، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وحماضة مركز بني مزار محافظة المنيا، والسلسول مركز جمصة محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 23 و24 من الشهر ذاته.



وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في يومي 24 و25 سبتمبر في منطقتي عرب ابو عريضة مركز الصف محافظة الجيزة، و مجيرح 1 ووادى الخناصير مركزي دهب وشرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى في مناطق بيت داود مركز جرجا محافظة سوهاج، و طنوب مركز تلا محافظة المنوفية، و بهى الدين ومشندت مركز سيوة محافظة مطروح، و النزل مركز ادفوشرق محافظة اسوان، و الهوارية مركز العامرية محافظة الاسكندرية، و بسفا مركز الفشن محافظة بني سويف، وام الرزق مركز كفرسعد محافظة دمياط، و الثورة مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، و وحدة الهيش مركز القصاصين محافظة الاسماعيلية، و سمهود مركز ابو تشت محافظة قنا، وذلك خلال يومي 25 و26 من شهر سبتمبر.



وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية أخرى في يومي 26 و27 من الشهر الحالي في منطقة الرياض مركز ابوكبير محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق الحارة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، و وادى بير زغير - مجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، و كفر الشيخ سليم مركز طنطا اول محافظة الغربية، و ديسط مركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 27 و28 من الشهر نفسه.



كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية يومي 28 و29 من الشهر الحالي في مناطق كوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج، و خلوة عبد النبى مركز طوخ محافظة القليوبية، و الجمهورية مركز طامية محافظة الفيوم، و التنمية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، و العضايمة مركز اسنا محافظة الاقصر، و الحماد مركز بلطيم محافظة كفر الشيخ، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق ام خلف مركز جنوب بورسعيد، و مركز شباب طرة الاسمنت مركز طرة محافظة القاهرة، و منيحة مركز كوم امبو محافظة اسوان، وذلك في يومي 29 و30 من شهر سبتمبر الجاري.