ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مائدة مستديرة لتسريع معدلات نمو الطاقة المتجددة بمصر.. الثلاثاء

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:17 م
طاقة متجددة
طاقة متجددة
أ ش أ
تعقد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوم الثلاثاء المقبل، مائدة مستديرة بعنوان (الاستثمار في الطاقة المتجددة واستدامة التنمية)، تشمل الاحتفال بإنجاز مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

وتناقش المائدة عددا من المحاور الرئيسية حول رؤية القطاع الخاص مع الحكومة لتسارع معدلات نمو الطاقة المتجددة وتحويل مصر إلى منتج للطاقة النظيفة، كما تستعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ودور مختلف الجهات التنظيمية في تهيئة الفرص للتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب المزيد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في قطاع الطاقة.

وتضم قائمة المتحدثين في المائدة عددا من المسئولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومها مصطفى عوض وكيل وزارة الكهرباء للتعاون الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاح ربط محطتي توليد للكهرباء خاصة بالشبكة القومية.. الجبلي: الطاقة المتجددة تحافظ على البيئة.. عبد المنعم: الاعتماد عليها يزيد القدرة التنافسية للشركات.. البلكي: ألواح الخلايا الشمسية توفر الوقود

خلال 3 سنوات فقط..الطاقة المتجددة: الاستثمارات الأجنبية تخطت 3 مليار دولارات..فيديو

رئيس الطاقة المتجددة الأسبق: مصر توفر الطاقة للجميع بنسبة 99%.. و2022 يشهد ترشيد 8%

الطاقة المتجددة توقع عقد الخدمات الاستشارية لمشروع محطة جديدة بالزعفرانة

ترشيحاتنا

تشافي: هذا النجم سيكون خليفة ميسي

أنباء عن انتخابات مبكرة في تركيا نوفمبر المقبل.. وداود أوغلو أبرز المرشحين

تفاصيل ليلة القبض على بوسي.. نصبت على أهالي القناطر بطرق جهنمية

كلنا واحد.. نجم الأهلي يهدي 50 تذكرة لجماهير الزمالك.. فيديو

الأدب بقى عملة نادرة.. منة فضالى تصدم جمهورها بهذا التعليق

فنانة شهيرة تخلع زوجها.. والسبب صادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة

شاهد.. هاني شاكر يستقل دراجة بحرية في آخر رحلاته الصيفية

تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء