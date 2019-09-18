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أخبار البلد

النسيج: هدفنا الحفاظ على ممتلكات النقابة من البلطجية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:56 م
النقابة العامة للغزل
النقابة العامة للغزل والنسيج
محمد غالى
نجحت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم في استرداد ممتلكات لها كان قد استولى عليها مجموعة من البلطجية واستلمت "النقابة" جراج ببرج المندرة بمدينة الإسكندرية تبلغ مساحته 1000 متر مربع.

وأكد عبدالفتاح إبراهيم أن المعارك القانونية التي خاضتها "النقابة" نجحت أيضا في استرداد "فيلا سموحة" والتي كانت تُعد فى عِداد المفقودين.

وأكد "إبراهيم" على أهمية الحفاظ على ممتلكات العمال والاستفادة منها في خدمة العاملين في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية معتبرا ذلك "واجب وطني".

وأوضح "إبراهيم" أن "النقابة العامة" تسير في نفس اتجاه خطط التطوير والنهوض بموارد وأصول "القطاع"، وتدعم الخطة الشاملة التي تقودها الدولة بدعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه.

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