مواجهات نارية لبني سويف فى مشواره بالصعيد نحو الممتاز

أسفرت قرعة دوري الممتاز "ب" بمجموعة الصعيد، عن مواجهات نارية لفريق بني سويف أحد فرق المجموعة والمرشح بقوة للصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.



ويفتتح الفريق مبارياته بلقاء فريق شبان قنا على استاد بني سويف في الجولة الأولى من البطولة، وإليكم مباريات الفريق خلال الدور الأول:



1- بني سويف * شبان قنا

2- سوهاج * بني سويف

3- بني سويف * المنيا

4- الألومنيوم * بني سويف

5- بترول أسيوط * بني سويف

6- بني سويف * الإعلاميين

7- ديروط* بني سويف

8- بني سويف * الفيوم

9- تليفونات بني سويف * بني سويف

10- بني سويف * البنك الأهلي

11- طهطا * بني سويف



ويقود فريق بني سويف خلال الموسم الجديد من الممتاز حسن موسي، سعيا لتحقيق الصعود وإسعاد لجماهير الكبيرة بمحافظة بني سويف التي تنتظر رؤيه الفريق من جديد فى الدوري الممتاز.

