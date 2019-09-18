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مرأة

آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:09 م
صدى البلد
رنا عصمت
تصدر الفنان كريم فهمى والفنانة ناسى عجرم تريند جوجل في الايام الماضية، بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر من إحدى متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، التي سخرت من شعرهما.

وتعرض الفنان كريم فهمى، الي انتقادات لاذعة، بسبب الصوره التى نشرها، ومعه شقيقه الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا الزاهد وأسرته، وقام بإخفاء وجهى ابنتيه عن طريق وضع قلوب أثناء الاحتفال بزفاف شقيقه، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتصدرت الفنانة نانسى عجرم، تريند جوجل، بعد نشرها صورة تظهر فيها ملامح ابنتها الصغيرة، بدون وضع قلوب على وجهها لاخفاء ملامحها،وأعرب رواد سوشيال ميديا عن إعجابهم بجمال ليا ابنة نانسي عجرم التي أقامت لها حفل تعميد، مؤكدين أن نانسي عجرم وابنتها تشبهان بعضهما البعض إلى حد كبير من حيث لون العين، والبشرة ولون الشعر وملامح الوجه.

وهناك عدد من اطفال المشاهير مثل مكة بنت اللاعب العالمى محمد صلاح،وبنات اللاعب عماد متعب الذين لم يخفوا وجوههن عن الجمهور،ولكنهم يتعرضون الي الشهرة مثل آبائهم ولا يستمتعون بطفولتهم العادية.

وتحرص بعض النجمات على عدم نشر صور اطفالهن خاصةً في الشهور الاولى بشكل مباشر، بل يتعمدن اخفاء وجوههن عن الجمهور والتقاط بعض الصور لهن اثناء حملهن مثل النجمة ميريام فارس، وسيرين عبد النور ، والفنان تامر حسنى الذي لم يقم بنشر اي صور لابنه الجديد.
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد
آخرهم بنات كريم فهمى.. اطفال المشاهير بين الظهور والإخفاء..والجمهور: خايفين من الحسد

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