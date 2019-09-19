وظائف خالية بالمنطقة الصناعية في المنيا.. خدمات

أعلن مصنع المنيا للكربونات MCC بالمنطقة الصناعية - المطاهرة-المنيا عن حاجته لعدد من الوظائف.
والفرص المتاحة هي:
- رئيس قسم الجودة(يشترط خبرة في كربونات الكالسيوم).
- مهندس جودة حديث التخرج (علوم كيمياء - هندسة كيمياء - علوم جيولوجية).
- مهندس إنتاج خريج(هندسة كيمياء _علوم كيمياء). ومهندس كهرباء(يشترط الخبرة) وفني كهربا (يفضل الخبرة).
- فني معمل حديث التخرج(مؤهل عالي _ جامعة عمالية).
- فني ميكانيكا (يشترط الخبرة) و2 مشغل حديث التخرج (مؤهل عالي) ومراقب انتاج حديث التخرج (مؤهل عالي).
- امين مخزن قطع غيار (مؤهل عالى - مؤهل متوسط).
- أفراد أمن إداري.
وعلى الراغبين إرسال السيرة الذاتية على الايميل
Khald. [email protected] او التقدم للمقابلة الشخصية يوميا بالمصنع من ١١صباحا: ٢ظهرا
والفرص المتاحة هي:
- رئيس قسم الجودة(يشترط خبرة في كربونات الكالسيوم).
- مهندس جودة حديث التخرج (علوم كيمياء - هندسة كيمياء - علوم جيولوجية).
- مهندس إنتاج خريج(هندسة كيمياء _علوم كيمياء). ومهندس كهرباء(يشترط الخبرة) وفني كهربا (يفضل الخبرة).
- فني معمل حديث التخرج(مؤهل عالي _ جامعة عمالية).
- فني ميكانيكا (يشترط الخبرة) و2 مشغل حديث التخرج (مؤهل عالي) ومراقب انتاج حديث التخرج (مؤهل عالي).
- امين مخزن قطع غيار (مؤهل عالى - مؤهل متوسط).
- أفراد أمن إداري.
وعلى الراغبين إرسال السيرة الذاتية على الايميل
Khald. [email protected] او التقدم للمقابلة الشخصية يوميا بالمصنع من ١١صباحا: ٢ظهرا