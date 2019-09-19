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محافظات

وظائف خالية بالمنطقة الصناعية في المنيا.. خدمات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
محافظة المنيا
محافظة المنيا
ايمن رياض
أعلن مصنع المنيا للكربونات MCC بالمنطقة الصناعية - المطاهرة-المنيا عن حاجته لعدد من الوظائف.

والفرص المتاحة هي:
- رئيس قسم الجودة(يشترط خبرة في كربونات الكالسيوم).
- مهندس جودة حديث التخرج (علوم كيمياء - هندسة كيمياء - علوم جيولوجية).
- مهندس إنتاج خريج(هندسة كيمياء _علوم كيمياء). ومهندس كهرباء(يشترط الخبرة) وفني كهربا (يفضل الخبرة).
- فني معمل حديث التخرج(مؤهل عالي _ جامعة عمالية).
- فني ميكانيكا (يشترط الخبرة) و2 مشغل حديث التخرج (مؤهل عالي) ومراقب انتاج حديث التخرج (مؤهل عالي).
- امين مخزن قطع غيار (مؤهل عالى - مؤهل متوسط).
- أفراد أمن إداري.

وعلى الراغبين إرسال السيرة الذاتية على الايميل
Khald. [email protected] او التقدم للمقابلة الشخصية يوميا بالمصنع من ١١صباحا: ٢ظهرا

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