بحلول نهاية سبتمبر .. الرئيس التنفيذي لـ أرامكو يعلن موعد عودة الإنتاج لطبيعته

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن الشركة ستعود إلى مستويات إنتاجها السابقة قبل الهجمات الإرهابية بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحا إنه يمكن تحقيق الأمر قبل ذلك ولكننا نشير إلى نهاية هذا الشهر لنكون بأريحية أكبر.



وأضاف «أمين الناصر» خلال تصريحات تلفزيونية: أن الشركة استأنفت عملها كما كان قبل الهجوم، ونحن اليوم ننتج نحو 70% من طاقتنا، لانه عندما تستعيد الإنتاج تفتح الأبواب، ولكن الأمر يستغرق وقتا حتى ينعكس في المنشآت.



وأشار «أمين الناصر» إلى أن أرامكو لاتزال الأكثر موثوقية في العالم، ونحن نفخر بأن الثقة بنا خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت نسبتها 99.7% و99.9% و99.9%، متسائلا: «أي شركة تستطيع الاستثمار والإنتاج في ظل هجمات من الشرق الأوسط والغرب علينا ومع اندلاع 10 حرائق مستعرة في الوقت ذاته في بقيق.



وأوضح «أمين الناصر» أن اخماد كل هذه الحرائق المشتعلة في خزانات الزيت والنفط استغرق أقل من 7 ساعات، مشيرا إلى أن هذه أكثر شركة موثوقة في العالم، حيث تمكنا من توصيل تعاقداتنا في ظل أسوا الظروف، مؤكدا أن موعد الطرح العام الأولى لحصة من أسهم ارامكو ومكان هذا الطرح هو قرار حكومي، ونحن على استعداد للطرح في أي وقت.



وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، على أن الحكومة لن تؤجل الطرح العام الأول، حيث أنها أكدت على استمرارها في الطرح، وكان هناك الكثير من التحضيرات للطرح.