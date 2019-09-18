اعرف شروط استبدال الـ توك توك بسيارة مينى فان

قال النائب بدوى النويشى ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان أمر جيد ، ولكننا فى حاجة إلى ضرورة مراعاة البعد الإجتماعى لـ3 ملايين من سائقى التوكتوك ممن لديهم أسر ينفقون عليهم.



وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعلان محافظة كفر الشيخ عن بدء إجراءات استبدال التوك توك بسيارة ميني فان أمر يستلزم تحرك كل المحافظين لإدارة هذه المنظومة الجديدة وتقنين كل من لديه رخص.



وطالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بضرورة وضع عدد من الشروط لكل من يريد استبدال التوك توك بسيارة مينى فان وأن يكون عمر سائق التوكتوك لا يقل عن السن القانونية 18 عاما ، هذا بالإضافة إلى قدرته على توفيق أوضاعه للحصول على قرض لإستبدال التوك توك بسيارة مينى فان.



وكانت قد بدأت محافظة كفر الشيخ، الثلاثاء الماضى، اتخاذ إجراءاتها نحو استبدال سيارة الميني فان بالتوك توك، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، والتي أعلنت عن بدء العمل في المنظومة من خلال تحديد شروط معينة.



ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه في كفر الشيخ، أصحاب مركبات التوك توك بسرعة التوجه لمقر الوحدة المحلية لتسجيل البيانات الخاصة بمركباتهم، من أجل الحصول علي كود تعريفي خاص تمهيدًا لاستبداله، وذلك حتى اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل.



وحددت الوحدة المحلية المستندات والأوراق المطلوبة، وهي:



1 - استيفاء استمارة تعريفية تضمن بيانات صاحب مركبة التوك توك.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

3 - صورة من رخصة المركبة إن وجدت.

4 - صورة من المبايعة.

5 - صور التوكيلات إن وجدت.

6 - دوسيه.



وكان قد وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

