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رياضة

باريس ينهى الشوط الاول متقدما بهدفين على ريال مدريد فى دورى ابطال اوروبا .. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:53 م
أنخيل دي ماريا
أنخيل دي ماريا
محمد رشاد
أنهى فريق باريس سان جيرمان أحداث الشوط الأول متقدما على ضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ، فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى فى دورى أبطال اوروبا.

سجل الهدف الأول الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فى الدقيقة 14 من زمن المباراة ، بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر فشل تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد فى التصدي للكرة السريعة .

وأضاف الهدف الثاني الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فى الدقيقة 33 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك على يمين الحارس كورتوا.

وألغى الحكم ستيفان كلوسنير فى الدقيقة 38 من زمن المباراة هدفا لجاريث بيل بعدما لمست الكرة يده اليمنى قبل تسديدته على الطائر فى شباك كيلور نافاس .

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