ضبط 1067 قضية تموينية بالأسواق خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات لمتابعة الأسواق.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1067 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).



