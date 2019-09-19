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حوادث

ضبط 1067 قضية تموينية بالأسواق خلال 24 ساعة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:26 ص
حملات اتموينية
حملات اتموينية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات لمتابعة الأسواق.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1067 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

وتأتي الحملات، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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