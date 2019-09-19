في عيد ميلادها.. بطلة خاتم سليمان ترتدى الحجاب

تحتفل اليوم الفنان الشابة شدى جودت بعيد ميلادها وقد بدأت حياتها الفنى بعمل "خاتم سليمان" مع الفنان خالد الصاوى ثم قدمت مسلسل "بالأمر المباشر" وبعدها اختفت تمام عن الساحة الفنية وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا خاصة أنها كانت مشروع ممثلة جيدة خاصة بعد ان لفتت الانتباه إليها منذ اللحظة الاولى.



وظهرت بعد فترة شدى جودت مرتدية الحجاب وصرحت ببعض التصريحات الصحفية التى تفيد بارتدائها الحجاب ولكنها لم تعتزل التمثيل وترغب في العمل بالمهنة ولكن بما يتناسب مع الحجاب.



شدى جودت ولدت سنة 1989م وعمرها حاليا 30 عاما وتنتمي إلى برج العذراء.