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فن

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:20 ص
طارق صبرى
طارق صبرى
أحمد إبراهيم
نشر الفنان طارق صبرى مجموعة من الصور أثناء زيارته إلى المعهد القومى للأورام وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وعلق الفنان طارق صبرى على الصور "من زيارتي النهاردة للمعهد القومي للاورام... من زيارتي للمكان الي بيدمج الامل والصبر والرجاء من ربنا والقوة اللي بينعم عليهم ربنا بيها ضد الحزن واليأس و الضعف". 

وأضاف الفنان طارق صبرى "هنا شوفت ابطال حقيقين... شوفت الاطفال بيضحكوا بكل برائة ضد قسوة المرض و آلام العلاج... ساعدوهم و لو حتي بزيارة". 

يذكر أن طارق صبرى ينتظر عرض مسلسله الجديد "كتف قانوني" الذي كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى إلا أنه تم تأجيله.
طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور
طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور
طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور
طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور

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