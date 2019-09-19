مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تفاصيل مكالمة مؤمن زكريا، لاعب فريق الأهلي، بعدما علم الأخير بإعلان رئيس الزمالك التكفل بمصاريف علاجه.



وكان خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أكد أن مرتضى منصور قرر التكفل بمصاريف علاج مؤمن زكريا بعد تعرضه لإصابة نفسية وعصبية، نتيجة ابتعاده عن كرة القدم مؤخرا.



وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية: "مؤمن اتصل بي وشكرني على محاولة دعمي له، فهو بالنسبة لي مثل أحمد وأمير مرتضى".



وأضاف مرتضى منصور: "اللاعب تأثر نفسيا بعد استغناء الأهلي عنه"، مشددًا على أن الزمالك قام بقيد حارسه محمود عبد الرحيم جنش في قائمته رغم تعرضه لإصابة قوية مع المنتخب، وغيابه عن الملاعب 7 أشهر.



واختتم تصريحاته قائلا: "لم يكن هدفي في البداية إحراج الخطيب أو خطف اللقطة"، مؤكدًا أن الخطيب يسعى حاليا لعلاج اللاعب عقب مبادرته بشأن تكفل مصاريف علاج مؤمن زكريا.



يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرا عن سفر مؤمن زكريا إلى ألمانيا لتلقي العلاج على نفقته الخاصة.