طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن دواء الزنتاك المتداول

قال الدكتور طارق يوسف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لا يوجد مشكلة بمادة الرانيتيدين "الزنتاك" بحد ذاته ، مشيرًا إلى أن هناك شوائب بداخله تؤدي إلى حدوث مشاكل لذلك قامت الوزارة بوقف الزنتاك، لفحص الشوائب من عدمه.



وأكد الدكتور طارق يوسف فى تصريح خاص لـ صدى البلد ، أن هناك كلام يدور حول وجود شوائب بمادة رانيتيدين تسبب التحول غير الحميد " السرطان"، لافتًا إلى أن مادة الرانيتيدين لا يوجد بها مشكلة وينتاولها الافراد منذ سنين عديدة.



وأردف طارق يوسف، أن هناك العديد من أدوية الحموضة ومعالجة التهابات المعدة والزنتاك أحد هذة الأدوية، مضيفًا أن هناك العديد من البدائل منها: PPI Inhibitors.



وتابع طارق يوسف، أن هناك أجيالا أخرى من أدوية الحموضة تعمل بطريقة مختلفة عن طريق ما يسمى بإغلاق مضخاط الهيدوجين والبوتسيم فى جدار المعدة، مستكملًا أن الاجيال الاخرى لها مميزات وهى: العمل بطريقة مختلفة عن الرانيتيدين، أطول مفعولًا، وأقوى، ولا يوجد تحفظات طالما توصف عن طريق الطبيب.