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رياضة

رجال اليد بالأهلي يواجه الحوار في بطولة الدوري

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام فريق الحوار ضمن الأسبوع الرابع لمنافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة استاد المنصورة.

يسعى الجهاز الفني لفريق الاهلي بقيادة السويدي أولا ليندجرين لتحقيق الفوز والظهور بشكل قوي رغم الغيابات العديدة التي تضرب صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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