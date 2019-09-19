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محافظات

عن الهجرة غير الشرعية.. شروط مسابقة الفيلم التسجيلي بدمياط

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:53 م
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
زينب الزغبي
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط (إدارة البرلمان والتعليم المدنى) عن مسابقة لعمل فيلم تسجيلى على CD، بعنوان " خدوا بالكم.. انتبهو" مسابقه ، يحكى تجربة واقعية أو حبكة تمثيلية للتعبير عن أضرار ومخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على أن تكون مدة الفيلم لا تقل عن 10 دقائق ولا تزيد عن 15 دقيقة، وتخصص للمرحلة السنية من عمر 18 حتى 35 عاما .

ومن اجل تحفيز المشاركين اعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، عن جوائز المسابقة وهى 5000 جنيه جائزة أولي، 4000 جنيه جائزة ثانية، 3000 جنيه جائزة ثالثة.

كما ان آخر موعد لتقديم الأعمال بإدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية يوم15/10/2019، وسيتم تحكيم المسابقة خلال شهر نوفمبر 2019 والإعلان عن الفائزين الثلاث على الموقع الإلكترونى لوزارة الشباب والرياضة.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى الاتجار فى البشر وتحت إشراف إبراهيم الشامى وكيل المديرية للشباب بدمياط، أمجد علام مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بدمياط.

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