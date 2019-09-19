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فن

شاهد أحدث ظهور لبسمة بوسيل زوجة تامر حسني في دبي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:56 م
بسمة بوصيل
بسمة بوصيل
محمد هاني
نشرت المطربة المغربية بسمة بوصيل صورة جديدة لها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" في دبي.

و ظهرت بسمة بوسيل فى الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت جمبسوت أسود و حذاء أبيض.

و نالت الصورة علي اعجاب العديد من الجماهير و جائت بعض التعليقات كالاتي :

جميلة So Cute

الله يحفظك يا بسمة

طول عمرك رائعة


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