شاهد أحدث ظهور لبسمة بوسيل زوجة تامر حسني في دبي

نشرت المطربة المغربية بسمة بوصيل صورة جديدة لها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام" في دبي.



و ظهرت بسمة بوسيل فى الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت جمبسوت أسود و حذاء أبيض.



و نالت الصورة علي اعجاب العديد من الجماهير و جائت بعض التعليقات كالاتي :



جميلة So Cute



الله يحفظك يا بسمة



طول عمرك رائعة





