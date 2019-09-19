تشكيل لجنة الحكام باتحاد الكرة كاملا.. تعرف عليه

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء العديد من القرارات.



واعتمد اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى.

(مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر

الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية

قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية: وجيه أحمد رئيسا وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا

قسم الشئون المالية: حسام طه

قسم الشئون القانونية: صلاح البرى

المعد البدنى: سامى فاروق

العلاقات العامة: حسام الجوهرى



