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تعليم

جامعة حلوان تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج BIS

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:25 م
جامعة حلوان تحتفل
جامعة حلوان تحتفل بتخريج طلاب BIS
قسم التعليم
احتفلت جامعة حلوان بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج نظم معلومات الاعمال BIS كلية التجارة وادارة الاعمال على المسرح الكبير بدار الاوبرا ،

ووجه د. ماجد نجم رىيس الجامعة التهنىة لاولياء الامور ثم الطلاب مؤكدا ان هذا البرنامج حقق نجاحا وتميزا لخريجيه على ارض الواقع ليسجل عشر سنوات من الابداع ،

وقال ان حفل التخرج يمثل تتويجا لنجاح الطلاب واساتذتهم ايضا ، وخلال الاحتفال تم تكريم كل من مؤمن حسام احد ابطال منتخب مصر للناشئىن بعد حصول الفريق على كأس العالم ، كذا تم تكريم دارين حجازى بطلة الالعاب الافريقية ، وعز الحسينى الفاىز بالمركز الاول فى مهرجان المسرح ، وكلهم طلاب ببرنامج BIS ،

كما تم تكريم الطالب صاحب الارادة الحديدية اكسم اشرف طالبا مثاليا لهذا العام وهو من الطلاب ذوى الهمم ، تميز الحفل بعرض عدد من النماذج الناجحة فى سوق العمل من خريجى البرنامج ،

وتم التأكيد على اقتحام خريجى البرنامج لسوق العمل بقوة سواء داخل او خارج مصر ، و ان هذا البرنامج هو الابن البكرى لكلية التجارة بجامعة حلوان ،

ويخضع للتقييم في البرنامج من قبل الكلية ووزارة التعليم العالى ايضا ، واقد شهد هذا العام اقبال منقطع النظير للالتحاق به من طلاب الثانوية العامة بجميع اقسامها ، بل ان من لم يلتحق بكليات الهندسة توجه للالتحاق بهذا البرنامج ، لذا كان على الكلية عبء كبير فى قبول المتقدمين للبرنامج والذى تجاوز عددهم ٢٥٠٠ طالب بينما تم قبول ٩٠٠ تقريبا بزيادة مايقرب من ٢٠٠ عن العام الماضى


ووجهت جامعة حلوان الشكر للطلاب لتحملهم الانضباط خلال الاربع سنوات دراسية ، مؤكدة انهم فخرا للكلية ، واكد مسئولو الجامعة ان هذا البرنامج افضل البرامج الدراسية على مستوى مصر كلها ، وان العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك والقرية الذكية يطلبون الاستعانة بالثلاثين الاواىل من هذه الدفعة ، لتميز نظام الدراسة والذى يوفر فرصة استكمال الطلاب للدراسات العليا
جامعة حلوان تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج BIS
جامعة حلوان تحتفل بتخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج BIS

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