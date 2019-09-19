تعاون جديد بين مصر والسعودية في المجال التقنى.. تعرف عليه

وقعت بمقر الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويمثلها السفير محمد محمد الربيع والأمين العام للمجلس والشركة السعودية للحلول التقنية المتقدمة ومقرها الرياض ويمثلها الأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود.





يأتى ذلك للرغبة المشتركة بين كلا الطرفين، يهدف إقامة ودعم التعاون العلمى والفنى والتقنى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بقطاعى التحول الرقمى والتجارة الالكترونية وبرامج التطوير الاستراتيجى وتأهيل وتدريب الكفاءات في القطاعات الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة ورفع الكفاءة التنافسية للشركة في مجال تقنية الإتصالات على المستوى الإقليمى والدولى.



وقال السفير محمد محمد الربيع الأمين العام للمجلس إن التعاون يستهدف الخبرات العلمية بين المجلس والشركة حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وخاصة في مجالات التطوير المؤسسى والتدريب وتأهيل الكوادر الأخري وتطوير القدرات والموارد.