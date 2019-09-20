برلمانية تطالب بضرورة الاهتمام بصناعة الجلود وتصديرها إلى الخارج

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن صناعة الجلود من أهم الصناعات التى تتميز بها مصر، والتى تساهم فى زيادة الإنتاج ، وبالتالى تزيد من حجم الإقتصاد القومى.



وأكدت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا فى مصر الجلود الطبيعية المتواجدة فى جلود التماسيح ببحيرة ناصر ، بالإضافة إلى أننا نمتلك مصنع الروبيكى لإنتاج الجلود ولدينا الجلد البقرى الذى يصنع جواكيت بجودة عالية.



وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن لدينا أنواع جيدة من الجلود تضاهى الصناعات الاخرى ، ونستطيع من خلالها ان نقوم بتصديرها إلى الخارج نظرا لما نمتكله من حيوانات نستطيع ان نستخرج منها الجلود.



كما أوضحت أننا نستطيع أن ننافس بصناعات الجلود ، ولابد ان تتكاتف كل الوزارات المعنية فى البلد من أجل النهوض بصناعة الجلود فى مصر ، حتى يتحسن إقتصاد البلد.

