تامر حسني ينشر فيديو جديدا له أثناء تأديته تدريبات شاقة في الجيم

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء تواجده في إحدى صالات الجيم.علق تامر حسني على صورة قائلا: "الفترة الجاية هنعيش مع بعض فترة التحضيرات الفنية والبدنية لفيلم الفلوس وخليكم فاكرين ان الكاميرا بتضخم زيادة وان الشكل اللي شغال عليه بتبان تفاصيله في الملابس اللى زى كده انما في الملابس العادية ببان شخص عادى جدا ودا كان التحدى بتاعى مساءكم جميل زيكم".من ناحية أخري ينتظر النجم تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.