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فن

ليلى علوي تستعرض فستانها بـ الجونة السينمائي.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:07 م
ليلى علوي
ليلى علوي
أحمد عمر
تألقت النجمة ليلى علوى على السجادة الحمراء لحفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة والذى يقام حاليا بمسرح المارينا وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى كبير.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

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