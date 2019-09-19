بشكتاش يسقط برباعية أمام براتيسلافا السلوفاكي بمشاركة النني.. فيديو

فشل بشكتاش التركي في تحقيق الفوز الأول له على مضيفه فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بأربعة أهداف مقابل اثنين، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الحادية عشرة، من الدوري الأوروبي.



تقدم اندراس سبورار لفريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فادحا من لوكاس كاريوس حارس بشكتاش، لكن أدم لياييتش سجل هدف التعادل للفريق التركي من علامة جزاء.



وعاد بوزهيكوف بهدف التقدم من جديد لصالح فريق سلوفان براتيسلافا، ومع منتصف الشوط الثاني سجل اندراس سبورار ثانى أهداف الفريق السلوفاكى.



وفى الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء، نجح الفريق السلوفاكى فى تسجيل هدفين متتاليين فى الدقيقتين 91 و 94 من زمن المباراة.